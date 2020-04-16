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Источник Правда.Ру

Бунт в Ангарской колонии: факты, версии, домыслы

Общество

Бунт, устроенный "сидельцами" ИК №15, находящейся в городе Ангарск, Иркутской области, 9-10 апреля, спровоцировавший пожар в промзоне (сгорело все: техническая территория, лесопилка, свиноферма, теплицы) породил целую лавину слухов и версий о причинах, его спровоцировавших.

Есть даже конспирологические — куда ж сегодня без них! — о том, что руководила действиями зэков (а колония — на минуточку — строгого режима) "рука запада" и чуть ли не лично Джордж Сорос. Правозащитники, напомним, даже в ООН обратились с просьбой расследовать "это дело).

К слову, версии о том, что хаос в ИК№15 был "управляем извне", придерживается и Минюст.

Что известно на данный момент

В колонии побывал Виктор Игнатенко, омбудсмен по Иркутской области.

То, что он там увидел, по его словам, "сильно напоминает театр военных действий":

"Территория, как после бомбёжки. Сгорели промышленные цеха, профтехучилище, школа, коровник, свинарник, теплицы, много животных погибло. Ущерб колоссальный".

Выступая на сессии областного Заксобра, Игнатенко рассказал, что во время визита пообщался с "обеими сторонами конфликта" — и с администрацией ИК, и с заключенными — бунтарями.

"Версия о плохом содержании несостоятельна. Скорее всего причина — межличностный конфликт. Надо тщательно проверить информацию о незаконных мерах физического воздействия к заключенным. Кстати, мне в прошлом году из этой колонии 15 жалоб поступало — в них ни слова не было о плохих условиях содержания. Только прошения о помиловании".

Версии

Святослав Хроменков, руководитель правозащитной организации "Сибирь без пыток" практически уверен:

поджог был устроен "под шумок" сотрудниками колонии с целью скрыть хищения и факты коррупции.

Во ФСИН уверены: причина — межличностный конфликт. Хронологию событий напоминает Ольга Хинданова, пресс-секретарь Иркутского ФСИН:

9-го числа один из заключенных демонстративно отказался от досмотра и оказал сопротивление проверяющим. Это стало "спусковым крючком".

Потом несколько человек напали на сотрудника ФСИН напали. Осужденные демонстративно, но стараясь не причинить особого вреда здоровью, повредили себе руки. Вечером 10-го заключённые подожгли промышленную зону колонии и устроили беспорядки.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Им предстоит установить причину бунта осужденных. От ООН пока никто на призыв правозащитников не откликнулся.

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