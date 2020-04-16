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СМИ: В Кремле принято решение о переносе парада Победы

Общество

Сегодня сразу два авторитетных информагентства — РБК и Интерфакс — со ссылкой на собственные источники в Кремле сообщили о том, что парада Победы 9 мая в России не будет по причине эпидемии коронавируса.

По данным РБК официально об этом объявит президент. Вероятнее всего, сегодня, 16 апреля, во время заседания Совета безопасности.

Инициатива не принадлежит Кремлю

15 апреля руководство сразу трех общественных ветеранских организаций направило Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой о переносе Парада на более позднюю дату.

Под обращением, — отмечает РБК, — подписались Владимир Шаманов, глава думского комитета по обороне, Владимир Епифанов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, Виктор Ермаков, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС.

"Дата проведения праздничного парада будет определена, исходя из эпидобстановки. Думается, что это может быть 24 июня -день проведения парада Победы в Москве в 1945 году, или — как вариант — 3 сентября, день окончания Второй мировой войны", — цитирует слова Владимира Шаманова РБК,

Темы 9 мая коронавирус парад победы
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СМИ: В Кремле принято решение о переносе парада Победы
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