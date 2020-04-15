На фоне пандемии COVID-19 власти Приморья стараются всеми способами ограничить массовые собрания граждан. Так, со среды в регионе начал действовать временный запрет на посещение храмов и прихрамовых территорий, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб Приморья.
Правительство также порекомендовало местным жителям воздержаться от посещения кладбищ в пасхальные дни. А для того чтобы освятить куличи, прихожанам больше не нужно идти в храмы: по просьбе властей священники будут делать это непосредственно в хлебопекарнях.
"Мы уже попросили священнослужителей, чтобы они освящали куличи непосредственно на хлебопекарнях. Тогда гражданам не придется идти в храмы. У каждого верующего в доме есть икона, молитвенники. Значит, мы можем помолиться дома. Уверен, возможность посетить храм, побывать на кладбище будет еще не раз", — отметил глава Приморья Олег Кожемяко.
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