Священники Приморья освятят куличи в хлебопекарнях

На фоне пандемии COVID-19 власти Приморья стараются всеми способами ограничить массовые собрания граждан. Так, со среды в регионе начал действовать временный запрет на посещение храмов и прихрамовых территорий, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб Приморья.

Правительство также порекомендовало местным жителям воздержаться от посещения кладбищ в пасхальные дни. А для того чтобы освятить куличи, прихожанам больше не нужно идти в храмы: по просьбе властей священники будут делать это непосредственно в хлебопекарнях.