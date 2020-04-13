С "МегаФоном" россияне получат безлимитный доступ к ключевым ресурсам

В условиях самоизоляции сотовый оператор "МегаФон" предлагает российским гражданам подключиться к опции "Оставайтесь дома". Она предоставит им неограниченный доступ к услугам без расходования трафика, передает телеканал "360".

Так, пользователи получат безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, "ТамТам", Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, "Яндекс.Почта", "Почта Mail. ru".

На фоне карантинного режима "МегаФон" позаботился и о сервисах доставки еды, которые тоже станут бесплатными. Это Delivery Club, "Яндекс.Еда", "Сбермаркет". Бесплатными становятся и некоторые образовательные ресурсы: "Интерактивный Яндекс. Учебник", "Открытое образование", сервис изучения английского языка Skyeng. Опция будет действовать до 31 мая текущего года.