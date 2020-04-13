Москвичей привлекут к ответственности за ложные данные в пропуске

Жители столицы могут быть привлечены к ответственности за указание заведомо неверной информации при оформлении пропуска.

Отмечается, что правоохранители будут тщательно проверять все представленные данные и немедленно аннулируют пропуск при обнаружении ошибки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал столичного оперштаба по ситуации с COVID-19.