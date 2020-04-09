Треть россиян предпочитает "удалёнке" работу в офисе

Более 30% россиян заявляют, что после перехода на удаленную работу из-за коронавируса, качество результатов их деятельности снизилось. При этом 20%, наоборот, считают, что выполняют свои задачи дома лучше, чем в офисе. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Разные данные предоставили россияне и об уровне нагрузке. Так, 18% заявили, что этот показатель возрос, тогда как 36% заметили его снижение. Несмотря на это, на рабочее место хотят вернуться уже 66% опрошенных, лишь 19% предпочли бы и дальше работать на "удаленке".

Около 7% заметили снижение доходов после перехода на удаленную работу. Еще 4% пожаловались на нехватку общения в условиях новых реалий.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россиянам посоветовали на карантине освоить новые профессии. Эксперты проанализировали рынок труда и выделили четыре профессии будущего: таргетолог, web-дизайнер, SMM-специалист, копирайтер. Такие специалисты востребованы на рынке труда даже в кризисные времена. Некоторым удается зарабатывать больше, чем в стабильные периоды.