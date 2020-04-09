Россиянам посоветовали на карантине освоить новые профессии

Роскачество советует россиянам на карантине попробовать получить новые знания, которые помогут им найти перспективную работу. Эксперты проанализировали рынок труда и выделили четыре профессии будущего: таргетолог, web-дизайнер, SMM-специалист, копирайтер.

По данным Роскачества, такие специалисты востребованы на рынке труда даже в кризисные времена. Некоторым удается зарабатывать больше, чем в стабильные периоды. Как правило, такие работники могут полноценно трудиться удаленно.

Таргетологи занимаются настройкой рекламы, что позволяет максимально удовлетворить запросы рекламодателя. Web-дизайнеры разрабатывают сайты с учетом пожеланий клиентов. SMM-щики продвигают конкретный бренд или человека в социальных сетях. Копирайтеры пишут для заказчиков тексты для разных целей.

Освоить каждую из перечисленных профессий при наличии желания и минимума базовых навыков можно самостоятельно или пройдя онлайн-курсы, считают в Роскачестве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сегодня в связи с коронавирусной инфекцией удаленная работа становится не просто желательной, но неизбежной ради выживания бизнеса.