До 300 тысяч рублей в месяц будет зарабатывать врач-инфекционист в инфекционном центре, который сейчас возводят в Новой Москве. Такая зарплата указана в вакансии на сайте по поиску работы.
На сайте Минздрава "на временную работу с высокой оплатой" тоже набирают персонал. Например, за смену врач-инфекционист будет получать 25 тысяч рублей, врач-анестезиолог — 30 тысяч рублей.
И такая оплата труда — совершенно адекватна в нынешних условиях. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по охране здоровья, доктор наук, профессор Дмитрий Морозов.
"Работа (в этой больнице) связана с огромными рисками, к тому же она еще и тяжелейшая. Потому что те люди, которые работают в условиях инфекционного стационара с больными высочайшего уровня контагиозности заболевания, за 12 часов (в свою рабочую смену с 8 утра до 8 вечера) не могут даже выйти в туалет. Они вынуждены носить памперсы, потому что нельзя снимать свои костюмы. И это не просто смена, это 12 часов тяжелейшего труда, когда не присесть", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что более тяжелой, чем в реанимации, работы среди врачей нет. Ситуацию усугубляет необходимость постоянного ношения костюма, который не пропускает воздух, в котором довольно жарко. Плюс постоянный риск заражения.
"И сама работа тяжелейшая эмоционально, профессионально, постоянное принятие решений. Я еще раз прокрутил в голове эти цифры. Я думаю, что они совершенно адекватные. Я не знаю, кто их придумал, но он — молодец", — заключил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала, что лучшей преференцией для медиков сейчас будет повышение зарплаты.
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