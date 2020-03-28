Жена Овечкина удивилась поведению москвичей во время пандемии

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия ужаснулась поведению жителей Москвы во время мировой пандемии коронавирусной инфекции. Так девушка прокомментировала видеозапись, на которой изображены жители Москвы, гуляющие по улицам города и посещающие рестораны.

Видео опубликовала в соцсетях журналистка Первого канала Кристина Левиева.