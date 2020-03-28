Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия ужаснулась поведению жителей Москвы во время мировой пандемии коронавирусной инфекции. Так девушка прокомментировала видеозапись, на которой изображены жители Москвы, гуляющие по улицам города и посещающие рестораны.
Видео опубликовала в соцсетях журналистка Первого канала Кристина Левиева.
"Люди, что с вами?", - написала в комментариях к видео Анастасия Овечкина.
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