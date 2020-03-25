Суд вынес приговор создателям приюта для пенсионеров в Перми

Суд Перми вынес приговор в отношении создателя приюта для пожилых и маломобильных граждан, а также ее подельника.

Их признали виновными в предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, а также в пособничестве при оказании этих услуг.

Следует подчеркнуть, что организатора приюта ранее уже привлекали к уголовной ответственности, причем за такое же преступление. Но в 2018-м году она снова учредила приют. Ее пособник оказывал ей помощь в организации приюта, в том числе, на свое имя заключал договоры аренды здания и койко-мест. А далее сам продолжил предоставлять услуги по оказанию помощи пожилым гражданам.

В результате суд приговорил организатора приюта к 1,3 года условного срока с испытательным сроком в два года, а пособника — к обязательным работам на 350 часов.