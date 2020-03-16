На Алтае посредством социальных сетей и интернет-приложения WhatsApp начали распространять недостоверные сведения о сокрытии властями реальных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе.
В том числе, одно обращение появилось вчера, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.
Как передает канал "ПолитАлтай", в данной ситуации удивителен не сам факт появления слухов на скандальную тему, а то, что руководитель Залесовского района Александр Пластеев быстро опубликовал через свои ресурсы опровержение.
На своей странице в соцсети Instagram он также написал о мерах профилактики коронавирусной инфекции и лично обратился к населению, где подробно рассмотрел фейковые новости из аудиосообщения.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.