На Алтай проник коронавирус через WhatsApp

На Алтае посредством социальных сетей и интернет-приложения WhatsApp начали распространять недостоверные сведения о сокрытии властями реальных масштабов заболеваемости новым типом коронавируса в регионе.

В том числе, одно обращение появилось вчера, 15 марта, в родительских чатах жителей Залесовского района Алтайского края.

Как передает канал "ПолитАлтай", в данной ситуации удивителен не сам факт появления слухов на скандальную тему, а то, что руководитель Залесовского района Александр Пластеев быстро опубликовал через свои ресурсы опровержение.

На своей странице в соцсети Instagram он также написал о мерах профилактики коронавирусной инфекции и лично обратился к населению, где подробно рассмотрел фейковые новости из аудиосообщения.