Сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Всем российским сенаторам запрещено выезжать за пределы России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также Совфед приостановил прием иностранных делегаций из стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

"Вчера на Совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время - после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась", - пояснила Матвиенко.

По ее словам, сенаторов могут выпускать за границу, но только в "экстраординарных случаях".