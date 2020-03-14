Всем российским сенаторам запрещено выезжать за пределы России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также Совфед приостановил прием иностранных делегаций из стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.
"Вчера на Совете палаты мы обсуждали этот вопрос, принято решение: все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим на другое, более благоприятное время - после того, как будет понятно, что ситуация в мире стабилизировалась", - пояснила Матвиенко.
По ее словам, сенаторов могут выпускать за границу, но только в "экстраординарных случаях".
"Если такая острая необходимость есть, писать заявление, я буду давать согласование на выдачу зарубежных паспортов", - добавила спикер Совфеда.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.