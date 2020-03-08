Омичка смогла заработать пенсию в 52,5 тысячи рублей

В преддверии Международного женского дня отделение ПФ РФ по Омской области опубликовало статистику пенсионных выплат. Согласно опубликованным данным, самый большой размер пенсии имеет местная жительница, которая ежемесячно получает 52 533 рубля.

Средний показатель пенсионных выплат по региону составляет 13 813 рублей. В местном отделении Пенсионного фонда рассказали, что омичка смогла заработать такую пенсию на страховых взносах.