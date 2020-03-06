Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врачи нашли у банкира Олега Тинькова лейкемию

Общество

Бизнесмен заявил, что теперь ему предстоит бороться за самое важное — за сохранение жизни.

Российский предприниматель и банкир Олег Тиньков рассказал, что у него выявили острую форму лейкемии.

Как сообщает информагентство ТАСС, Тиньков пояснил, что долгое время не желал раскрывать детали о своем состоянии. Но то, что он в последние дни не был на публике, вызывало, как он отметил, "ряд вопросов и спекуляций" — особенно с учетом того, что суд в Лондоне разбирает дело по претензиям налоговых органов Америки.

По признанию бизнесмена, диагноз ему был поставлен еще в октябре, и он уже сделал несколько курсов химиотерапии. Тиньков поблагодарил за поддержку своих товарищей, детей и супругу.

"Мне приходилось в жизни сражаться за себя и за свое дело, но теперь я буду бороться за важное — за саму жизнь", — сказал Олег Тиньков.

Темы болезнь лейкемия олег тиньков
Новости Все >
Авторынок России упал на 2% в феврале
Дочь Анастасии Волочковой подружилась с мачехой
Позитивное мышление помогает быстрее восстановиться после инсульта
Ксения Собчак высказалась о проблеме коронавируса
Врачи нашли у банкира Олега Тинькова лейкемию
Приставы закрыли дело о долге Заворотнюк
Водонаева обнародовала итоги экспертизы поста о быдле
Валиева побила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета в Пулково
Актер Панин раскрыл тайну своих сексуальных похождений
Последние материалы
Приставы закрыли дело о долге Заворотнюк
Водонаева обнародовала итоги экспертизы поста о быдле
Все беды Москвы от неграмотной застройки
Валиева побила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета в Пулково
Актер Панин раскрыл тайну своих сексуальных похождений
В Голландии проведут эксперимент с новыми правилами футбола
Киркоров купил наряд за 20 млн рублей
Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ
Дети Галкина и Пугачевой общаются с домовым
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Общество
В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Ближний Восток
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Четыре пункта речи Путина: почему изменения сейчас
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
На Камчатке закончились медицинские маски
Ситуация беспрецедентная: туроператоры России в панике
Багдасаров прокомментировал договоренности с Эрдоганом по Идлибу
Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения
Республики вышли из СССР незаконно
Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы"
В новой Конституции чиновникам разрешат иметь недвижимость за границей
Водонаева обнародовала итоги экспертизы поста о быдле
Политолог Гарбузов: из Белоруссии Россию выдавливает "мягкая сила" США
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Политолог Гарбузов: из Белоруссии Россию выдавливает "мягкая сила" США
Турбизнес Турции несет убытки из-за коронавируса
Русский язык стал единственным официальным в ДНР
Украинский юрист: Майдан-2014 был переворотом
Международное право, как и любое право, основано на силе
Опять покрышки на Майдане: это ультиматум Зеленскому
Актер Панин захотел сменить гражданство
На депутата Верховной Рады Бужанского напали после телеэфира
69-летний водитель в Майкопе расстрелял переходившего дорогу парня
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ