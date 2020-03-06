Врачи нашли у банкира Олега Тинькова лейкемию

Бизнесмен заявил, что теперь ему предстоит бороться за самое важное — за сохранение жизни.

Российский предприниматель и банкир Олег Тиньков рассказал, что у него выявили острую форму лейкемии.

Как сообщает информагентство ТАСС, Тиньков пояснил, что долгое время не желал раскрывать детали о своем состоянии. Но то, что он в последние дни не был на публике, вызывало, как он отметил, "ряд вопросов и спекуляций" — особенно с учетом того, что суд в Лондоне разбирает дело по претензиям налоговых органов Америки.

По признанию бизнесмена, диагноз ему был поставлен еще в октябре, и он уже сделал несколько курсов химиотерапии. Тиньков поблагодарил за поддержку своих товарищей, детей и супругу.