Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о поступлении в парламент новых поправок в Конституцию от президента страны Владимира Путина. По словам спикера ГД, поправки были изложены на 24 страницах, их передадут в профильный комитет — по госстроительству и законодательству.
"Часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу", — сообщил Володин.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".