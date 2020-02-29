В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

На Страстном бульваре в центре Москвы проходит марш памяти убитого российского политика Бориса Немцова. Акцию предварительно согласовали со столичными властями. Шествие пройдет до проспекта Сахарова. По состоянию на 14:00 в акции приняли участие 14,4 тысяч человек. Количество участников акции подсчитал "Белый счетчик".

Марш в Москве завершится в 16:00.

Акция памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге также началась в 12:00. По предварительным подсчетам, в акции приняли участие 1,5 тысячи человек.