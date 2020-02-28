В Никольске жительница отсудила у продавца 200 тыс. рублей

В одном из торговых центров города Никольска местная жительница купила массажную накидку в кредит за 129 тысяч рублей. Но в процессе тестирования оборудования в торговом зале у нее произошел приступ острой боли в районе поясницы.

При обращении к медикам выяснилось, что массажные разогревающие средства ей использовать по состоянию здоровья нельзя. Но продавец вернуть денежные средства за товар отказался, и женщина направила иск в суд.

В результате у нее получилось возместить цену накидки, а также продавец заплатил штраф в сумме 64,5 тысяч рублей и 20 тысяч в качестве компенсации трат на представителя.