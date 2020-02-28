В одном из торговых центров города Никольска местная жительница купила массажную накидку в кредит за 129 тысяч рублей. Но в процессе тестирования оборудования в торговом зале у нее произошел приступ острой боли в районе поясницы.
При обращении к медикам выяснилось, что массажные разогревающие средства ей использовать по состоянию здоровья нельзя. Но продавец вернуть денежные средства за товар отказался, и женщина направила иск в суд.
В результате у нее получилось возместить цену накидки, а также продавец заплатил штраф в сумме 64,5 тысяч рублей и 20 тысяч в качестве компенсации трат на представителя.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».