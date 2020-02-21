Празднования Масленицы в 2020 году будут идти на 29 площадках в российской столице. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.
В рамках празднования он посетил площадку на Манежной площади. По случаю Масленицы территория была обустроена в старорусском стиле. Публику развлекали актеры в костюмах стрельцов, бояр и представителей иных древнерусских сословий. После осмотра территории мэр Москвы добавил, что для жителей и гостей города подготовили специальную программу на 29 площадках в честь праздника.
"Сегодня в Москве начинается фестиваль "Московская Масленица". Провожаем зиму. Хотя зима в текущем году нас не баловала, это не отменяет праздничного настроения и самого торжества. Надеюсь, людям понравится праздник, обширная гастрономическая программа, культурная программа, 29 площадок открылось. Так что приглашаю всех", — обратился Собянин к собравшимся на Манежной площади.
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