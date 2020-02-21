Собянин пригласил жителей Москвы на Масленицу

Празднования Масленицы в 2020 году будут идти на 29 площадках в российской столице. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В рамках празднования он посетил площадку на Манежной площади. По случаю Масленицы территория была обустроена в старорусском стиле. Публику развлекали актеры в костюмах стрельцов, бояр и представителей иных древнерусских сословий. После осмотра территории мэр Москвы добавил, что для жителей и гостей города подготовили специальную программу на 29 площадках в честь праздника.