Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Собянин пригласил жителей Москвы на Масленицу

Общество

Празднования Масленицы в 2020 году будут идти на 29 площадках в российской столице. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказал мэр города Сергей Собянин.

В рамках празднования он посетил площадку на Манежной площади. По случаю Масленицы территория была обустроена в старорусском стиле. Публику развлекали актеры в костюмах стрельцов, бояр и представителей иных древнерусских сословий. После осмотра территории мэр Москвы добавил, что для жителей и гостей города подготовили специальную программу на 29 площадках в честь праздника.

"Сегодня в Москве начинается фестиваль "Московская Масленица". Провожаем зиму. Хотя зима в текущем году нас не баловала, это не отменяет праздничного настроения и самого торжества. Надеюсь, людям понравится праздник, обширная гастрономическая программа, культурная программа, 29 площадок открылось. Так что приглашаю всех", — обратился Собянин к собравшимся на Манежной площади.

Темы москва масленица сергей собянин
Новости Все >
Россиянка несколько лет запирала детей одних дома без еды
Вузы России будут учить студентов из Китая дистанционно
На острове Бали обнаружили огромный клад древнеримских драгоценностей
Шесть случаев короновируса зарегистрировали на севере Италии
Власти Ухани: количество заразившихся коронавирусом растет
Гималайский волк оказался уникальным в своем роде хищником
Собянин пригласил жителей Москвы на Масленицу
В Совбезе России обсудили ситуацию в Идлибе
В Роскачестве дали советы по употреблению сахара
Россияне волнуются за потерю авторитета страны
Последние материалы
Россияне волнуются за потерю авторитета страны
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
Бывшая жена Зайцева требует от хоккеиста 700-800 тыс. долларов в год
СВР: в Восточной Европе идет антироссийская кампания
Названы гонорары Фьюри и Уайлдера за чемпионский бой
Порошенко сравнил Путина с коронавирусом
Певица Валерия решила создать женскую партию
Метеозависимость: как с ней бороться
Киргизия временно не выдает визы китайцам
Назвали причину повышения транспортного налога на старые машины
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Петр Фадеев "Эксперимент" в Подмосковье: штрафы за автопарковку у собственных дач и домов Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Причину повышения транспортного налога на старые машины пояснили в Минп
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Употребление вишни повышает выносливость организма
Порошенко сравнил Путина с коронавирусом
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Госдума рассмотрит отмену комиссий при оплате ЖКХ
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
МИД Украины: выполнить Минские соглашения невозможно
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ