Житель Перми проломил череп пятимесячной дочери

В Пермском крае 27-летний местный житель поселка Юго-Камский избил свою 5-месячную дочь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Сейчас он находится под стражей.

По информации следствия, вечером 14 февраля 2020 года нетрезвый мужчина, недовольный тем, что дочь помешала ему отдыхать, нанес девочке побои. Младенца госпитализировали с переломом черепа.