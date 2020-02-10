Информация о резком скачке уровня радиации в российской столице не соответствует действительности, сообщили в МЧС Москвы в прошедшее воскресенье, ссылаясь на данные специалистов.
Ранее некоторые сми написали о скачке уровня радиации в юго-восточной части столицы.
"Данные, вышедшие в ряде СМИ о якобы резком скачке уровня радиации в Москве, не соответствуют реальности", - указывается в сообщении ведомства.
Также отмечается, что, по сведениям профильного ФГУП "Радон", радиационный фон в столице соответствует норме.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".