МЧС опровергло слухи о повышении радиации в Москве

Информация о резком скачке уровня радиации в российской столице не соответствует действительности, сообщили в МЧС Москвы в прошедшее воскресенье, ссылаясь на данные специалистов.

Ранее некоторые сми написали о скачке уровня радиации в юго-восточной части столицы.

"Данные, вышедшие в ряде СМИ о якобы резком скачке уровня радиации в Москве, не соответствуют реальности", - указывается в сообщении ведомства.

Также отмечается, что, по сведениям профильного ФГУП "Радон", радиационный фон в столице соответствует норме.