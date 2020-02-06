В Москве зафиксировали самую холодную ночь за зиму 2020 года

Ночь с 5 на 6 февраля в российской столице оказалась самой холодной с начала текущей зимы. Об этом 6 февраля журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве минимальная температура упала до минус 7,8 градуса", — цитирует "Интерфакс" слова метеоролога.

Кроме этого, он отметил, что такая температура воздуха на один градус ниже, чем отмечалось 24 января 2020 года, когда в Москве была предыдущая ночь, считавшаяся наиболее холодной за зимние месяцы этого года.