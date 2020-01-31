Госдума 4 февраля обсудит проблему борьбы с коронавирусом

Думский комитет по охране здоровья запланировал 4 февраля обсудить вопрос о противодействии коронавирусу. Об этом стало известно сегодня, 31 января.

Глава комитета Дмитрий Морозов (фракция "Единая Россия") сообщил, что "после региональной недели члены комитета на первом же заседании рассмотрят, заслушают данный вопрос".

В соответствии с планом работы комитета предстоит обсуждение вопроса "О санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ из-за новой коронавирусной инфекции и мерах, нацеленных на предотвращение распространения этого заболевания на территории России".