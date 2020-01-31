Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума

Индекс счастья граждан России в прошлом году сократился до минимума за шесть лет, повторяя показатели 2013 года.

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на итоги опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

42% россиян назвали себя счастливыми

В исследовании участвовало 45 тыс. респондентов из 46 стран. В России опрос охватывал 1,5 тыс. человек из всех областей страны. Он проводился в ноябре-декабре минувшего года.

По результатам исследования, 42% российских граждан назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными. Другие 40% затруднились дать ответ на этот вопрос. Индекс счастья, который рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами, составил 24 пункта. С 2017 года этот показатель уменьшился более чем в 2 раза.