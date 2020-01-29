Захарченко намерен вернуть конфискованные 9 млрд рублей через суд

Дмитрий Захарченко, экс-полковник МВД, намерен через суд вернуть конфискованные у него 9 млрд рублей.

Об этом сообщила журналистам Валерия Туникова, адвокат, представляющий интересы самого Захарченко и членов его семьи.

По словам Туниковой, по поручению своего клиента она уже подала иск о пересмотре решения о конфискации в Никулинский суд.

"Основанием для этого иска стало решение Пресненского суда, который признал Дмитрия Захарченко невиновным в получении взятки на $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса", — говорит адвокат.

Напомним, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в июне 2019 года был осужден за многомиллиардные взятки на 13 лет колонии строгого режима и штраф в 117 млн за противодействие следствию.

Позже ему был присвоен статус "опасного заключенного". А две недели назад, как рассказывала "Правда.Ру", Захарченко передавал неким "покровителям" записку с просьбой "вытащить его из тюрьмы".