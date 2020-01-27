90-летняя женщина доказала через суд, что она ветеран войны

90-летняя жительница Пермского края смогла доказать в суде, что она работала во время Великой Отечественной войны. Ранее местные чиновники отказывались выдавать женщине удостоверение ветерана войны.

Решающую роль в суде сыграл документ от 1993 года, в котором находились результаты опроса свидетелей. В документе утверждается, что женщина в 12-летнем возрасте уже трудилась в колхозе имени Ленина Белоевского района Молотовской области. Суд встал на сторону пожилой женщины.