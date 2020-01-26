Якутский шаман-воин Александр Габышев исчез

Житель Якутии Александр Габышев, который провозгласил себя шаманом-воином, и объявил о походе на Москву для свержения Владимира Путина пропал. Издание SakhaDay сообщает, что о местонахождении Габышева не знает никто. По информации издания, последний раз его видели 22 января.

В этот день всех четырех соратников Габышева задержали полицейские. Правоохранители пытались задержать и самого шамана, но он закрылся в доме. Полицейские уехали после того, как Габышев начал угрожать, что вызовет адвокатов.