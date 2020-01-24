В Минздраве сообщили время и место прощания с умершей Аллой Левушкиной

В Минздраве Рязанской области сообщили, что прощание с Аллой Левушкиной, старейшим практикующим хирургом России, состоится в субботу, 25 января, в 14:00 в здании патологоанатомического отделения больницы №11. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина-хирург — это редкость

Если женщина пришла в эту сложную профессию, то неслучайно, считала Алла Ильинична Левушкина.

"Если хирург — женщина, то поверьте: она отличный хирург. Просто так женщина никогда не придет в эту специальность. Если она хирург, значит, это призвание", — утверждала Алла Левушкина в интервью изданию miloserdie. ru.

Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. Лишь в 2018 году по состоянию здоровья она прекратила работать в больнице. Как отметили в региональном Минздраве, Левушкина вела практику 67 лет. Ее вклад в здравоохранение отмечен врачебной премией "Призвание" в номинации "За верность профессии". За все время трудового стажа Алла Левушкина провела более десяти тысяч операций.