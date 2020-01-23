Самой красивой бабушкой во Вселенной стала жительница Рязани

Екатерина Егина из Рязани стала победительницей конкурса красоты "Mrs Grandma Universe". Финальный этап состязаний прошел в Софии - столице Болгарии. В заключительной части конкурса красоты смогли выйти только 30 женщин со всего мира, самой старшей из них было 76 лет.

Конкурсантки боролись за звания "Mrs. Universe Classic" и "Mrs Grandma Universe", участвовали в различных творческих номерах, а также дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях. Звания "Mrs Grandma Universe" завоевала жительница Рязани Екатерина Егина. Женщина воспитала двоих детей, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здоровой еды.