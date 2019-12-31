Песков назвал главную неудачу уходящего года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал то, что, по его мнению, является самым неудачным событием в 2019 году. По его словам, самое большое огорчение вызывает недостаточный темп роста экономики.

Также Песков подчеркнул, что на такие вопросы обычно отвечает президент. Пресс-секретарь президента напомнил, что благосостояние граждан является приоритетным направлением работы российского правительства.