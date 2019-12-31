Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются в информационное пространство. Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря 2018 года ровно в 6:00 по местному времени. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

В результате спасательной операции удалось извлечь тела 39 погибших жителей дома.

"Я же не следователь, и, соответственно, я вам не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов и не могу делать каких-то экспертных заключений на этот счет. Я могу вам только напомнить, что вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили. И установлено, откуда это вбрасывалось, как и кем. Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии. В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя", - заявил Песков.