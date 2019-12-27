В супермаркетах Ульяновска крадут дорогие бутылки со спиртным

В городе Ульяновск расследуют серию краж спиртной продукции из супермаркетов. В совершении одного из преступлений подозревают местного жителя, который сознался в содеянном и рассказал, что хотел пригласить гостей. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Одну из краж совершили в супермаркете на проспекте Нариманова: там похитили алкогольную и молочную продукцию на сумму свыше двух тысяч рублей. В ходе просмотра записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили, что вечером 26 декабря подозреваемый, находясь в торговой точке, взял с витрины две бутылки виски и ушел из магазина без оплаты. Спустя 40 минут мужчина снова вернулся в супермаркет и украл с прилавка еще две бутылки того же спиртного напитка, а также сыр.

Подозреваемого удалось задержать. Мужчина признался в совершенном преступлении. Он пояснил что хотел пригласить гостей, поэтому и пошел на преступление.