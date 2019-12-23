В Крым отправился первый поезд из Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в открытии регулярного железнодорожного сообщения между Крымом и Санкт-Петербургом. Состав будет находиться в пути 43 часа 25 минут. Поезд доставит пассажиров через Крымский мост.

Ранее сообщалось о продаже билетов на первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Стоимость билета составляла 3500 рублей. В Севастополе первый поезд встретят песней "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели, которая был утвержден гимном города-героя в 1994 году.