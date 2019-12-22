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Актрису Бочкареву будут судить за наркотики

Общество

Симоновский суд Москвы заявил о передаче дела актрисы Натальи Бочкаревой в один из столичных судов. Ее задержали в сентябре текущего года за хранение наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, слушание дела Бочкаревой состоится в Преображенском суде Москвы.

Актрису Наталью Бочкареву задержали 28 сентября во время досмотра автомобиля. Сотрудники ГИБДД услышали запах алкоголя и обнаружили в результате обыска пакет с белым порошком. Позже оказалось, что это кокан.

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