Актрису Бочкареву будут судить за наркотики

Симоновский суд Москвы заявил о передаче дела актрисы Натальи Бочкаревой в один из столичных судов. Ее задержали в сентябре текущего года за хранение наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, слушание дела Бочкаревой состоится в Преображенском суде Москвы.

Актрису Наталью Бочкареву задержали 28 сентября во время досмотра автомобиля. Сотрудники ГИБДД услышали запах алкоголя и обнаружили в результате обыска пакет с белым порошком. Позже оказалось, что это кокан.