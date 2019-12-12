Получить разрешение на вырубку деревьев в Крыму теперь будет труднее

Разрешения на вырубку деревьев в Республике Крым теперь будет согласовывать председатель Совета министров республики. Об этом в эфире одной из местных радиостанций рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Владимир Филатов.

"Согласно новым правилам, которые введут после 20 декабря, разрешения на вырубку зеленых насаждений в населенных пунктах Крыма будут выдавать только после согласования с председателем Совета министров", — пояснил чиновник.

Он полагает, что эта мера усилит контроль и повысит уровень ответственности у руководителей администраций.

Как ранее сообщали некоторые издания, власти Крыма ввели мораторий на вырубку зеленых насаждений — он будет действовать до введения нового порядка вырубки. Кроме этого, чиновники обговаривают вопросы ужесточения ответственности за незаконный спил деревьев.