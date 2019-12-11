В Америке пассажиров автобуса эвакуировали из-за запаха дезодоранта

Учащихся средней школы округа Мэнати, штата Флорида, США эвакуировали из автобуса по причине невыносимого запаха дезодоранта. Об этом сообщил интернет-ресурс ABC Action News.

Отмечается, что школьный автобус вез учащихся средней школы Баффало Крик, среди которых ыбл и любитель дезодоранта, который вылил его на себя слишком много. В результате, водитель был вынужден эвакуировать учащихся по причине слишком сильного запаха.

Чтобы доставить детей до места назначения, пришлось вызвать другой автобус. Для обследования учеников к месту ЧП прибыли сотрудники медицинской службы, но госпитализировать никого не пришлось.