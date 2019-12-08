Шаман из Якутии Александр Габышев возобновил свой поход на Москву, который он начал еще весной текущего года. На данный момент его подписка о невыезде уже истекла. Об этом сообщил координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
По словам Прянишникова, о возобновлении похода шамана он узнал от его главного сподвижника Евгения Ростокина по прозвищу Ворон. Правозащитник отмечает, что цели у Габышева не изменились, он по-прежнему хочет достигнуть Москвы, чтобы "свергнуть Владимира Путина".
Напомним, весной текущего года Александр Габышев объявил себя шаманом-воином и отправился в поход на Москву. К осени он успел преодолеть около трех тысяч километров и достичь Читы, где к нему начали присоединяться сторонники. Из-за всплеска экстремистских настроений силовики задержали Габышева 19 сентября. Его отправили в Якутск на психиатрическую экспертизу, которая показала, что он полностью вменяем.
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