Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"

Шаман из Якутии Александр Габышев возобновил свой поход на Москву, который он начал еще весной текущего года. На данный момент его подписка о невыезде уже истекла. Об этом сообщил координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

По словам Прянишникова, о возобновлении похода шамана он узнал от его главного сподвижника Евгения Ростокина по прозвищу Ворон. Правозащитник отмечает, что цели у Габышева не изменились, он по-прежнему хочет достигнуть Москвы, чтобы "свергнуть Владимира Путина".

Напомним, весной текущего года Александр Габышев объявил себя шаманом-воином и отправился в поход на Москву. К осени он успел преодолеть около трех тысяч километров и достичь Читы, где к нему начали присоединяться сторонники. Из-за всплеска экстремистских настроений силовики задержали Габышева 19 сентября. Его отправили в Якутск на психиатрическую экспертизу, которая показала, что он полностью вменяем.