Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла

Жительница графства Эссекс в Англии отбила свою собаку у орла огромных размеров. Об этом передает Daily Mirror.

Так, 36-летняя Марика Смит, которая носит ребенка и уже на 5-м месяце беременности, прогуливалась со своим псом по кличке Тайни, когда на животное напал огромный орел. Женщина рассказала, что орел резко напал на собаку, вцепился в нее когтями и стал клевать.

Марика ударила орла несколько раз, вырвала своего любимца из его когтей и быстро запрыгнула в проезжавший мимо и остановившийся автомобиль.

"Если бы мы не успели сесть в авто, орел продолжил бы нападение, это точно", — рассказала Смит.

Сам Тайни отделался легкой травмой возле глаза и уже идет поправляется. Его хозяйка уверена, что это был не дикий орел, поскольку видела на его лапе кожаный ремень с синей биркой.