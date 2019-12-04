Ходорковский кормится с легкой руки Пригожина

Пресс-служба комбината питания "Конкорд", владельцем которого является петербургский предприниматель Евгений Пригожин, дала оригинальный ответ на журналистский запрос. В редакции ряда СМИ, а также блогерам была отправлена тушенка высшего сорта.

Журналист "Интерфакса" Андрей Меньшиков обратился в "Конкорд" с просьбой дать комментарии по поводу информации о том, что Военной прокуратурой Псковского гарнизона составлен протокол о нарушении технических регламентов (часть 1 статьи 14.43 КоАП). На 23 декабря намечено судебное заседание по этому делу. Андрей Меньшиков захотел уточнить, о каких именно нарушениях может идти речь. Его интересовало также, будет ли "Конкорд" оспаривать данный вопрос в суде.

Пресс-служба предприятия дала разъяснения журналисту "Интерфакса". Компания не занимается организацией питания в воинских частях. Правда, продукция продается оптовикам. Это, в том числе и говяжья тушенка высшего сорта. Обнаруженное нарушение представляет собой несоответствие веса некоторых кусочков говядины ГОСТ 32125-2013.

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Чтобы развеять домыслы, пресс-служба "Конкорда" с характерным юмором выслала по ящику говяжьей тушенки в редакции "Интерфакса", "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, "Открытые медиа" Михаила Ходорковского, а также публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову.

Теперь труженики информационного поля смогут не только продегустировать продукт высшего качества, но и питаться им некоторое время.