В Сети обсуждают новый тренд косметологии "губы дьявола"

Жительницы России начали массово публиковать в социальных сетях результаты своего похода к косметологу. Дело в том, что в косметологии недавно появился новый тренд - придавать губам несколько "лишних" углов. Губы из-за этого получаются похожими на осьминога.

Некоторые также сравнивают результат инъекций с "рожками дьявола". Интернет разделился на два лагеря. Первый всецело поддерживает новый тренд и утверждает, что за ним будущее. А второй - наоборот, всячески критикует и осуждает женщин, которые сделали себе губы-осьминоги.

Косметологи же отмечают, что спрос на услуги инъекций для создания "губ дьявола" только растет. Примечательно, что такими услугами даже начали пользоваться некоторые мужчины.