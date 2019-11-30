Жительницы России начали массово публиковать в социальных сетях результаты своего похода к косметологу. Дело в том, что в косметологии недавно появился новый тренд - придавать губам несколько "лишних" углов. Губы из-за этого получаются похожими на осьминога.
Некоторые также сравнивают результат инъекций с "рожками дьявола". Интернет разделился на два лагеря. Первый всецело поддерживает новый тренд и утверждает, что за ним будущее. А второй - наоборот, всячески критикует и осуждает женщин, которые сделали себе губы-осьминоги.
Косметологи же отмечают, что спрос на услуги инъекций для создания "губ дьявола" только растет. Примечательно, что такими услугами даже начали пользоваться некоторые мужчины.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.