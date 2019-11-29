РКН раскрыл список источников, публикующих фейки

Роскомнадзор начал публикацию источников информации в интернете, которые регулярно распространяют фейковую информацию. В перечень вошли группы и страницы в социальных сетях, блоги и даже YouTube-каналы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В пресс-релизе утверждается, что в перечень фейковых источников попали источники, которые "под видом достоверных сообщений распространяют заведомо недостоверную общественно значимую информацию". В список попали источники, которые два или более раз были упомянуты в документах Генеральной прокуратуры РФ.

На данный момент в перечне находится 27 источников.