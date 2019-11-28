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Источник Правда.Ру

В Екатеринбурге врачи присоединятся к всероссийской акции протеста

Общество

Российская общественная организация «Альянс врачей» планирует проведение серии протестных мероприятий. В их числе митинги и одиночные пикеты.

Как стало известно из сообщения екатеринбургского телеграмм-канала, запланированы мероприятия на субботу, 30 ноября. Все они - это особо подчеркнуто организаторами - согласованы с властями на местах.

Активисты движения хотят привлечь внимание общественности к проблемам как «глобального» масштаба: коррупция в сфере здравоохранения, низкий уровень зарплат в муниципальных больницах, оптимизация учреждений здравоохранения, сокращения среднего и младшего медперсонала - так и к частным, «местечковым».

По данным официальной статистики, за последние 8 лет по указанным причинам количество медработников в России уменьшилось на 6%. А в отделениях «скорой помощи» - на треть.

Только в Свердловской области за год ряды медиков «поредели» на 500 человек.

 

Темы врачи медики пикеты протест митинги
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