Турист из-за рубежа заплатил за такси в Москве более 25 тыс.рублей

Гость российской столицы заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра Москвы более 25 тысяч рублей.

Как рассказал иностранец, накануне он вызвал такси, чтобы добраться от Шереметьево до Скатертного переулка. Поездка должна была выйти ему не больше 2,5 тысячи рублей, но по прибытии у него было снято 25,6 тысяч рублей.

Отмечается, что такого рода инциденты в Москве происходят не впервые. Так, в начале ноября таксист взял с иностранца за поездку в городской черте 41 тысячу рублей.

Также цены на услуги такси часто завышались во время чемпионата мира по футболу 2018 года. По сведениям Общественной палаты России, в ряде случаев за поездку на такси по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам зарубежные гости выдавали суммы по 20 тысяч рублей и более.