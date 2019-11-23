В ГД прокомментировали увольнение чиновницы, оскорбившей петрозаводчан

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев прокомментировал возможное увольнение чиновницы, которая назвала жителей Петрозаводска "мразями". По его словам, публичный человек, а в особенности представитель власти, всегда должен следить за своими словами.

Однако Валуев обратил внимание на то, что в Трудовом кодексе РФ нет статьи, которая бы позволила уволить сотрудника за определенное высказывание. Поэтому, чтобы уволить Анну Лесонен у её руководства должны быть "более веские причины".

Ранее начальница управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен заявила, что в масштабном загрязнении городских улиц бытовыми отходами виноваты "мрази, которые не могут донести мусор до контейнера".