В Крыму прокомментировали новый план Украины по возвращению полуострова

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель выразил мнение, что стратегии, которая позволила бы вернуть Крым в состав Украины, не существует. Он утверждает, что Украина тратит впустую время и средства на разработку подобных подходов.

Парламентарий рассказывает, что украинские власти на протяжении 20 лет пытались "украинизировать" Крым, а также убить в жителях полуострова желание вернуться на родину в Россию. Но референдум 2014 года показал реальную принадлежность полуострова. Гемпель считает, что в результата референдума не сомневаются даже те страны, которые поддерживают санкционную политику Киева.

Депутат порекомендовал украинским чиновникам создать стратегию "добрососедства с Россией".