Жириновский вышлет по 2 тыс. рублей на подарки детям из бедных семей

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил российским семьям, у которых есть материальные трудности, для покупки подарков детям на Новый год отправить письмо в партию. Политик пообещал прислать им по 2 000 рублей.

"Скоро Новый год, праздник, все дети хотят получить подарки. Я каждый год обращаюсь и говорю: если у кого-то не хватает средств, а дети ждут, пришлите письмо "Москва, Государственная Дума, ЛДПР". Мы пришлем деньги именно для ребенка, для подарка, чтоб дети не были обиженными, они все равны, Новый год для всех", — заявил Жириновский в одной из телепрограмм.

Также политик добавил, что большую сумму денег партия выслать не может, но 2 000 рублей отправят каждому попросившему нуждающемуся.