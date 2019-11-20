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ПФР опроверг слухи о сокращении страхового стажа

Общество

Ранее в российских СМИ появилась информация, что ПФР при формировании пенсий исключал из страхового стажа период по уходу за ребенком (до 1,5 года) и службу в армии. Председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов затребовал от Пенсионного фонда России разъяснений на этот счет.

Парламентария заинтересовал вопрос, на основании чего ведомство исключало периоды временной нетрудоспособности из страхового стажа.

В ПФР ответили Кутепову, объяснив, что информация, опубликованная ранее в СМИ, не соответствует действительности. По словам чиновников Пенсионного фонда, эти нестраховые периоды засчитываются, если до и после них были периоды страхования. В ведомстве подчеркивают, что страховой стаж не может формироваться из нестраховых периодов.

пфр пенсия служба в армии страховой стаж андрей кутепов уход за ребенком
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