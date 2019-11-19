Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян

Это позволит проверять сведения о нарушениях коллекторов.

Ранее Минюст сообщил о начале разработке законопроекта, который призван защитить права россиян от недобросовестных коллекторов.

Сотрудники ведомства пояснили, что изменения будут внесены в некоторые федеральные законы. Так, изменения в закон "О связи" дают полномочия судебным приставам запрашивать у операторов связи информацию о звонках коллекторов-нарушителей.

Изменения в закон "О кредитных историях" дадут право судебным приставам получать сведения в отношении источника формирования кредитной истории и другие сведения, необходимые для проведения проверки работы коллекторов.

При этом должностные лица ФССП должны соблюдать коммерческую, служебную и иную тайну, охраняемую законом. Иными словами, информация, которая была получена должностными лицами ФССП, не подлежит разглашению.

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