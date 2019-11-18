На едином портале госуслуг можно будет жаловаться на чиновников

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое повысит прозрачность взаимодействия граждан с государством.

Документ, опубликованный на сайте кабинета министров, предусматривает внесение поправок в положение о едином портале государственных и муниципальных услуг, что позволит расширить функциональности портала и запустить новые сервисы.

Благодаря им станет возможным проводить сделки в электронной форме, подавать заявления и предложения, жаловаться на чиновников и получать оповещения о наличии прав на льготы.

Как отметил Дмитрий Медведев, "единое цифровое окно" должно обеспечивать обратную связь граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Можно будет отслеживать рассмотрение жалоб и контролировать качество работы соответствующих органов.

Техническая реализация положений документа начнется в 2020 году, но, по мнению главы правительства, необходимо чтобы министерства и ведомства были к ней готовы, чтобы была создана не только красивая, но и рабочая модель.

Курирующий в правительстве цифровую сферу вице-премьер Максим Акимов сказал, что благодаря "единому цифровому окну", где бы человек ни обратился с жалобой, его обращение будет зафиксировано.

В перспективе также запуск онлайн-сервисов по поступлению в вуз и взысканию задолженности с помощью службы судебных приставов, а также распространение на всю территорию страны действия сервиса по онлайн-оформлению протокола при ДТП.

В настоящее время Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ) дает возможность гражданам получать информацию о государственных и муниципальных услугах, заказывать их в электронной форме, записываться на прием в ведомство, оплачивать любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины или услуги ЖКХ.