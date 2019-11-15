В 2020 году в РФ появятся остановки, автоматически вызывающие автобус

По словам официального представителя НТИ "Автонет", пресс-секретаря НП "Глонасс", в настоящее время уже ведутся работы по разработке нового макета. Разработка позволит автоматически выводить автобус на маршрут, если на остановке от 5 до 10 человек. В следующем году планируется внедрить пилотный проект.

Принцип работы нового сервиса следующий: на остановке будет установлена специальная кнопка, на которую нужно будет нажать, чтобы вызвать автобус. После этого система с помощью видеодетектора проверяет количество пассажиров. Если на остановке более 5 человек, то она автоматически выводить автобус на маршрут.

Отмечается, что новый сервис включает в себя услуги для лиц пенсионного возраста и других льготных категорий граждан. Для них на остановке будет установлена кнопка вызова социального такси, услугами которого пенсионер сможет воспользоваться, если, например, долго нет автобуса.

Кроме того, будет возможность вызвать автобус заранее, если, например, в поездку отправляет несколько человек.

Функции сервиса еще могут изменяться.

Известно, что за последние три года жители России выражают недовольство работой общественного транспорта. Доля недовольных граждан в крупных городах, согласно данным опроса, составляет 52%.

Фото: twitter.com