Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"

Родители экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали журналистам о своем сыне и его личной жизни.

В интервью 5 каналу Валерий и Людмила Соколовы сказали, что их семья ждала от сына только выдающихся деяний, поэтому известие о том, что он натворил, полученное из телевизора, стало для них ударом.

"Мы в ужасе просто. Он преступник, он сделал ужасное дело, которое мы перенести не сможем. Мы всегда ждали от него великих дел. Его со всех стран приглашают. Все ему оплачивают, даже дорогу, только приезжайте", — сказала мать историка.

По словам Соколовой, ее сын никогда не курил и не употреблял алкоголь. Однако он сильно переживал после развода с бывшей супругой. У него от того брака остались две дочки, которые сейчас живут с матерью. Соколова отметила, что в новых отношениях с молоденькой девушкой регулярно случались скандалы из-за того, что он уделяет время своим детям.

"Он говорил: "Мне в ней не нравится то, что она против моих детей". Она такие скандалы ему закатывала. А он взрывной и эмоциональный", — утверждает мать.

По словам Людмилы Соколовой, у доцента СПбГУ и убитой студентки было много общего — они обожали историю.

Вчера Олегу Соколову была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Родители уверены, что в тюрьме их сын просто не выживет. Не от раскаяния или недостатка удобств, а от невозможности заниматься любимым делом — историей.

"Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него", — заявила Людмила Соколова.

То, что история - любовь всей жизни Олега Соколова, сомнению не подлежит, учитывая количество регалий ученого. Однако, содеянное им, похоже перечеркнуло все достижения.

Напомним, как рассказывала Правда.ру, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку того же ВУЗа, а затем, расчленив тело, попытался утопить его в реке Мойке.

Вчера Октябрьский районный суд Петербурга поместил его в СИЗО. А руководство ВУЗа, в котором он работал сообщило о решении убийцу уволить.